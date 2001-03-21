Erdoğan'ı tehdit eden FETO işbirlikçisi Amerikalıya Türkler öyle tepki verdi ki..

24.3.2017 - 00:16

Neo-conların sesi ve Fetullahçı terör örgütünün işbirlikçisi Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı attığı tweetle tehdit edip, referandum için hayır oyu istedi. Rubin’in tehdit mesajına tepki yağdı. Rubin geçtiğimiz Ekim ayındaki bir yazısında da üçüncü darbe ve Erdoğan’ı ölümle tehdit etmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün milli iradeye el koyma girişimini tiyatro olarak gören Amerikalı analist Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

MESAJI ALDIN MI RUBİN!

Sosyal medya hesabından paylaştığı tweetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden FETÖ beslemesi Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin'e sosyal medya kullanıcıları tokat gibi yanıt verdi.. 
16 Nisan'daki referandumu işaret eden Rubin, "Recep Tayyip Erdoğan artık yolun sonuna geldi" deme küstahlığında bulundu. Amerikalı analistin bu tweet'ine Türk kullanıcılar capslerle cevap verdi.

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