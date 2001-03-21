Erdoğan için ‘Evet’ diyeceklerin oranı artıyor

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi.Bugün Milliyet’te her ay düzenli olarak yaptığımız kamuoyu araştırmasından 16 Nisan’da EVET veya HAYIR diyeceğim diyenlerin gerekçelerini görüyoruz. Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi EVET diyenlerin ‘Cumhurbaşkanı ERDOĞAN EVET dediği için EVET diyeceğim, İstikrar için ve Darbe ve Terörle daha etkin mücadele için EVET diyeceğim dediğini görüyoruz. HAYIR diyeceğim diyenlerin ise ‘Yeni sistem tek adamlığa neden olur!’ ve ‘Parlamenter sistem Türkiye için daha uygun‘ cevapları ilk 2 sırada. HAYIR gerekçeleri içerisinde; ‘Ülke bölünür, Rejim değişir ve Erdoğan karşıtlığı’ önemli oranda yer tutuyor. Yarın ki köşe yazımda, konuyu analiz etmeye çalışacağım.Eğitim seviyesi düştükçe, Cumhurbaşkanı Evet dediği için, Darbe olmaması için cevapları ;Eğitim seviyesi yükseldikçe Ülkede istikrar için, çift başlılık olmaması için, Parlamenter Sistemle artık işler yürümediği için cevapları ortalamanın üzerine çıkmakta.Yaş ortalaması yükseldikçe Cumhurbaşkanı Evet dediği için, darbe olmaması için cevapları ;Yaş ortalaması düştükçe Çift başlılık olmaması için, Parlamenter Sistemle artık işler yürümediği için cevapları ortalamanın üzerinde söylendi.Birden çok cevap verilebildiği için cevaplar %100’den fazladır.(Birden çok cevap verilebildiği için cevaplar %100’den fazladır.) İki ay öncesine göre ‘Cumhurbaşkanı ERDOĞAN EVET dediği için, Ülkemizde Darbe olmaması için EVET diyeceğim’ diyenlerde bir artış, Ülkede istikrar için EVET, Çift başlılık olmaması için EVET diyeceğim diyenlerde bir düşüş görülmekte.Ak Parti’liler Erdoğan evet dediği için evet diyeceğim, MHP’liler ise istikrar için, terörle daha etkin mücadele için evet diyeceğim cevaplarını daha fazla söylüyor!Kadınlar; Cumhurbaşkanı Erdoğan Evet dediği için, Ülkede darbe olmaması için ve Terörle daha iyi mücadele edilmesi için cevaplarını;Erkekler; Ülkede istikrar için, Çift başlılık olmaması için ve Parlamenter Sistemle artık işler yürümediği için Evet diyeceğim cevaplarını ortalamanın üzerinde söylemiştir.