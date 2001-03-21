Erdoğan İlim Yayma Vakfı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşuyor.

BAŞTA MERKEL! SEN DE NAZİ UYGULAMASI YAPIYORSUN

Bunlar ellerinden gelse gaz odalarını kuracak yeniden. Biz Srebrenitsa'yı unutabilir miyiz? Nazi deyince rahatsız oluyorlar. Hemen ortakları ona sahip çıkıyor. Başta Merkel Sen de şuanda Nazi uygulaması yapıyorsun. Kime? Almanya'daki kardeşlerime de vekillere de. Terör dosyalarını eline verdik. Netice bekliyoruz dedik. Neticeyi vermedi. Bizzat kendisi teyit etti. Ama netice vermedi. Bu dürüstllük mü? Adalet, siayset anlayışına sığar mı?

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da programlarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, İlim Yayma Vakfı'nın Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"İLİM YAYMA VAKFI VATANINI SEVEN NESİLLER YETİŞTİRİYOR"

Ülkemizin en kasvetli döneminde baskının ve şiddetin sokaklarda kol gezdiği dönemde bu vakfı kuran büyüklerimiz, 'Ben varım' dediler ve yola öyle çıktılar. Gençlerimiz birbirini kırmasın diye bu iyilik hareketi başlattılar. Hamdolsun 44 yıldır İlim Yayma Vakfı vatanını imanla seven nesiller yetiştiriyor. Yarım asırdır gençlerimiz bu vakfı çatısı altında ilimle, irfanla, hikmetle yoğrularak geleceğe hazırlanıyor.

"FATİH'TE SULTANBELİ'DE BAŞÖRTÜLÜ AVINA ÇIKILAN GÜNLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Yarım asra yaklaşan birikimiyle İlim Yayma Vakfı, Türkiye'nin hafızasıdır. Özgürlük atmosferini yakalamak için ne bedeller ödendiğini çok iyi biliyorsunuz. 1970'li yıllarda bu ülkenin gençliğinin sağ-sol denilerek nasıl parçalandığının en yakın şahidisiniz. 1990'lı yıllarda bu ülke evlatlarının yüzlerine üniversite kapılarının nasıl kapatıldığını bizzat gördünüz. İmam hatip okullarının tehdit olarak görülüp kapılarına kilit vurulduğuna hep birlikte şahit olduk. Güvenlik güçlerinin Fatih'te, Sultanbeyli'de başörtülü avına çıktığı o utanç günlerini unutmadık, unutmayacağız. Demokrasinin askıda olduğu, özgürlüklerin rafa kaldırıldığı o kara günleri hep hatırlayacağız.

"BUNLARDA YALAN BOL ALDANAN DA ÇOK"

16 Nisan bir kırılma günü. Hayır diyenlere bakıyoruz, bunlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de hayır dediler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osman Gazi Köprüsü'ne, Marmaray'a da, Avrasya Tüneli'ne de hayır dediler. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne de utanma olmasa hayır derler. Demek ki doğru yoldayız. Onlar bunlara hayır dediğine göre biz istikametteyiz. Bunlarda yalan bol, aldanan da çok. Onun için kararlı bir şekilde adım atacağız.

"BİZİM SİSTEMİMİZ TERCÜME DEĞİL"

Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile geliyoruz. Bizim gelenek ve göreneklerimiz var. Yerli ve milli bir sistem oluşturduk. Ey muhalefet bizim sistemimiz tercüme değil.

"O GÜNLER GERİDE KALDI"

Hollanda sayımızı azlatmakla tehdit ediyorlar. Ben de vatandaşlarıma diyorum ki; Türkiye'de en az 3 dedim, orada en az 5 çocuk yapın. Merkel, sen şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Orada yaşayan Türk kardeşlerime oraya gelen bakanlarıma, milletvekillerime bu siyaset ahlakı sığar mı? Bize aba altından sopa gösterenlere diyorum ki; o günler geride kaldı. Sizin tehditlerinize evet diyecek Türkiye yok. İnanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Bizler, birileri hasta adam derken bile Çanakkale'de destan yazmış bir milletin evlatlarıyız.

Detaylar gelecek...