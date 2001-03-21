Erdoğan'ın koca kulağı Trump

26.5.2017 - 00:25

Trump, Erdoğan ile May'in sohbetine kulak kabarttı

NATO Karargah binasındaki yemeğe katılan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakan'ı Theresa May'in sohbetine kulak misafiri oldu..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" için geldiği Brüksel'de, yeni NATO Karargah binasında düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

TRUMP, ERDOĞAN VE MAY'İN SOHBETİNE KULAK KABARTTI

ABD Başkanı Donald Trump, salona girdiği sırada yine ilginç bir harekete imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in masada sohbet ettiğini gören Trump, geçerken göz ucuyla bakarak konuşmaya kısa bir süre kulak misafiri oldu.

Erdoğan ile Trump, tören öncesi ise tokalaşarak bir süre sohbet etti.

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