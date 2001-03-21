Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

25.3.2017 - 14:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: "Gitmedikleri mahkeme kalmadı, gittiler, döndüler, 'Ben oraya gitmeyeceğim' dedi malum zat, sonra kuzu kuzu geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 70 milyon TL'ye malolan Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Erdoğan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başladığı inşaatı kendisinden sonra hangi zihniyete devretmek durumunda kalmıştı, daha sonra Antalyalı tekrar sayın Türel'e döndü ve yola nasıl devam etti, aslında bu Türkiye genelindeki hizmet anlayışının ne olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar ortaya çıkıp konuşuyorlar ya, biz sizi eserlerinizle görüyoruz. Burda şimdi Ziya Paşa'yı nasıl hatırlamayayım, ne demiş 'Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri'. Eserle insanlara değer vermemiz gerekir. Biz sizi görüyoruz eserlerinizden tanıyoruz, dikili ağacınız yok ne konuşuyorsunuz" dedi.

"Bunlara 5 keçi verin kaybederek gelirler bu binayı kaybettikleri gibi" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Allah'tan erken dönüş oldu da ele alındı yapıldı, bu binanın hayırlı olsamını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yaptık demedik laf bırakmadılar gitmedikleri mahkeme kalmadı gittiler döndüler,' ben oraya gitmeyeceğim 'dedi malum zat sonra kuzu kuzu geldi çünkü ben geleceklerini biliyordum. Bunların bu sözleri geçerli değildir. Akşam başka sabah başka" ifadelerini kaydetti.

GENÇLERİN PARLAMENTO YOLUNU KAPATMAYA ÇALIŞANLAR VAR

Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Size parlamentonun yolunu kapatmak isteyenler var. Ne diyorlar ‘Çoluk çocuğa mı bırakacağız.’ Seçme yaşı 18, evlenme yaşı 18, ceza yaşı 18, seçilme yaşı 18 olunca ‘olmaz’ 18, 19, 20, 25’e kadar bütün gençlerimizi bu yarışın içinde görmek istiyoruz. Genç bir parlamentoya, dinamik bir parlamentoya ‘evet’ mi? Bu yarışta inşallah 16 nisan akşamı Türkiye’yi yeni bir milada taşıyacağız. Antalya’yı özelikle takip edeceğim" dedi.

 

 

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