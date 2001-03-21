Erdoğan komandolarla iftarda

Erdoğan komandolarla iftarda
9.6.2017 - 00:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Komando Tugay Komutanlığında iftar yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftarda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile şehit aileleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1’inci Komando Tugayı’nda verilen iftara katıldı.

Erkilet Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, gündüz saatlerinden itibaren havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan, kara yoluyla Zincidere 1'inci Komando Tugayı'na gitti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra kuvvet komutanları ve Kayseri protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

?Zincidere Komando Tugayının, hafta sonu iznine çıkan askerlerine, 17 Aralık 2016 tarihinde, şehir otobüsü içinde seyir halindeyken bombalı saldırı düzenlenmiş ve 14 asker şehit olmuştu.

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