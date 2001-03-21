Erdoğan'la Putin'den sürpriz görüşme

27.5.2017 - 16:03

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ekonomik kısıtlamaların kaldırılması ele alındı.Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesinin teyit edildiği ifade edilirken, ticari ve ekonomik kısıtlamaların kaldırılması, Akkuyu ve Türk Akımı Nükleer Santrali’nin gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, Suriye’de çatışmasızlık alanı oluşturulmasının öneminin vurgulandığı bildirildi.

 

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