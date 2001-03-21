Erdoğan Merkel'i bu sözler bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan halen Hapiste bulunan Deniz Yücel'i isteyen Merkel'e sert çıktı. Erdoğan, "sizde de başka Denizler (FETOCULAR) var, sen onları ver ben Deniz'i vereyim" dedi.

Erdoğan'ın bu çıkışı Merkel'i fena bozdu

BUNU NASIL YAPARSINIZ

(Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme)

Almanya’da PKK’lıların anlayışla karşılanmasından, FETÖ elemanlarının güvence altına alınmasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Ve, darbeci askerlerin iltica taleplerinin kabul edilmesine tepkimizi en sert şekilde gündeme getirdik ve ‘Bunu nasıl yaparsınız?’ diye sorduk. Maalesef bu hususların kendilerinin elinde olmadığını, Almanya’da hukukun ve anlayışın iltica taleplerine karşı biraz farklı olduğu tarzında şeyler söyledi.



Oysa bu büyük oranda İçişleri, Adalet bakanlıklarının, bilemedin hükümetin elinde olan bir iştir, süreçtir.



Parlamenter heyetin İncirlik’i ziyaret talepleri oldu. Biz dedik ki, bundan öncekinde isimleri gönderdiniz. Bunda da kimler ziyaret edecekse, listeyi Dışişleri Bakanınız gönderir, uygunsa tabii olabilir...



Zira Alman milletvekillerinin arasında bazen teröristlere açıkça destek verenler de olabiliyor.



(Görüşmede tutuklular gündeme geldi mi)

Onlar kafayı Deniz’e (Yücel) takmış durumdalar. Ben de kendilerine ‘Sizde çok Deniz var, ben size bunların dosyalarını da verdim’ diye hatırlattım.