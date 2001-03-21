Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Suriye'nin kuzeyinden bir taciz olursa kimseye sormadan adım atarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Kuruluna katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında ülke ekonomisinden siyasete birçok konuya değindi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi Parkı’nın 4’nücü yıl dönümünde attığı tweet üzerinden eleştiren Erdoğan, "Türkiye’de de ana muhalefet başında bulunan zat tweet atıyor. Attığı tweet çok enteresan, ’4’üncü yıl dönümünü kutladığımız gezi olaylarında hak ve özgürlük mücadelesi verenleri minnet ile anıyorum’ diyor. Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi ya. Yani bir şehri yakacak, yıkacaksınız, polislerimizi şehit edecek cam çerçeve her şeyi indireceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz. Hak ve özgürlük mücadelesini vermek Yeşiköy Havalimanından kaçarak, Bakırköy Belediye Başkanı evine sığınmak mıdır? Zaten 15 Temmuz’da da kaçaklardansın. Yani 7 Ağustos’ta bizim buluşmamıza gelişin bir vesileydi. Önce gelemeyeceğini söyledi. Sonra baskılar yapıldı son anda geleceğini söyledi. Dürüst değil. Hatta biliyorsunuz Yenikapı buluşmasına daha sonra da biz orada yokuz demeye başladı" diye konuştu.

“FIRAT KALKANI HAREKATINI BAŞARIYLA NOKTA DEMEYECEĞİM, VİRGÜL KOYDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin yuvasına dönüşen Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için Fırat Kalkanı harekatı başlatıldığını söyleyerek, "Şimdi ise gerek ABD, gerek Rusya ile yaptığımız görüşmelerde gelinen nokta var. Bu nokta izleme noktası bizim için izleme. Rakka’da DEAŞ terör ögütü var. Şu anda, ABD iki terör örgütüyle birisi siyasi ayak birisi eylem ayağı. PYD ile YPG.ABD,’ Ben bunu YPG ile halledeceğim’ diyor. Halledeceksen buyur hallet hayırlı olsun. Ama şunu da bilin Suriye’nin kuzeyinde ülkemize taciz olacak olursa o zaman da biz bundan sonra kimseyle konuşmayız. Kararımızı kendimizi veririz. Nasıl Cerablus’ta göbeğimizi kendimiz kestiysek, adım attıysak bundan sonra da atarız. El bab’ı teröristlerden temizledik. Fırat Kalkanı harekatını başarıyla nokta demeyeceğim, virgül koyduk. Bundan sonra devamı gelebilir." dedi.

Terör örgütü PKK ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK terör örgütüne karşı tarihin en başarılı operasyonları yürüttük, yürütüyoruz. Güya yaz aylarında büyük eylemlere hazırlanan terör örgütüne saklandığı dağları, mağaraları dar ediyoruz. İnlerine gireceğiz demiştik ne kadar terör örgütü varsa hepsinin inine girdik giriyoruz . Sırada olanlar var onlara da gireceğiz. Bu operasyonları yürüten kardeşlerimizden biri de Aydoğan Paşamızdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Şenoba’da helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın ile gerçekleştirdiğini telefon konuşmasını anlatarak, Aydın’ın yazdığı " Hanke’ye Ağıt" şiirini okudu.