Erdoğan: Türkiye'nin kumandası artık dışarıda değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Gaziosmanpaşa'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.



Eskiden Türkiye'nin kumandası dışarıda olan bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "Onların öfkesinin sebebi, bizim yanlış yola sapmamızdan değil, kendi güdümlerinden çıkmamızdan kaynaklanıyor. " dedi.



Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



'YILANLA ÇUVALA GİREN ISIRILMAKTAN KURTULMAZ'



Terör örgütüne silah satıyorlar, NATO'daki müttefikleri Türkiye'ye parasıyla silah yok. Neymiş, kongreden onay çıkmamış. Terör örgütüne nasıl var? Size yazıklar olsun. Yılanla çuvala giren ısırılmaktan kurtulmaz.



Eskiden silahlar onlardan alındığı için kumandası dışarıda bir ülke vardı. O dönem her alanda dışarı bağımlı bir ülkeydi. Hamdolsun, bitti o günler.



"ÖFKELERİNİN SEBEBİ GÜDÜMLERİNDEN ÇIKMAMIZ"



Onların öfkesinin sebebi, bizim yanlış yola sapmamızdan değil, kendi güdümlerinden çıkmamızdan kaynaklanıyor. Yoksa bizim yolumuz Allah'ın izniyle dosdoğrudur. Bizim yolumuz ecdadımızın yoludur, tarihimizin yoludur, medeniyetimizin yoludur. Türkiye, bugünlere kolay gelmedi."