Erdoğan, vekil sayısında artışın sebebini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekil sayısında istenen artışın sebebinin 'temsilde adelet' olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN ve Kanal D ortak yayınında vekil sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekil sayısının artmasını istemelerinin sebebinin ne olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. 550 milletvekilimiz var. 143 bin kişiye bir vekil düşüyor. Bu temsilde adaleti getirmiyor. Biz istiyoruz ki temsilde adalet olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Televizyonlarda, ekranlarda bu hazırlanan yasayla ilgili yaklaşım tarzlarının hazmedilerek gündeme getirilmediğini düşünüyorum. Onun tamamen dışına çekilirelerek konuşuyor. Bu 18 madde nedir, önce ona bakalım. Bu 18 maddeyi hazmedelim. Bunların dışına çıkıp konuşursak bu bir aldatmaca olur. Biz ülkemizin kaderiyle ilgili ciddi bir adım atıyoruz. Bu anayasa değişikliği referandumu 339 oyla Meclis'ten geçti. Ama 367 ile geçse de hükümetimiz biz millete gideceğiz dedi. Şimdi böyle olmadı ama AK Parti ve MHP 339 oyla bu referandumun önünü açtı.

Şimdi karar milletimizin. Burada baktığımızda 18 maddeye, birinci maddede şunu görüyoruz; yargının bağımsızlığına bir de tarafsızlık eklenecek. Yani yargı hem bağımsız hem tarafsız olacak.

VEKİL SAYISI NEDEN ARTACAK?

Türkiye'nin 80 milyon nüfusu var. 550 milletvekilimiz var. 143 bin kişiye bir vekil düşüyor. Bu temsilde adaleti getirmiyor. Biz istiyoruz ki temsilde adalet olsun.

Bu yüzden 600'e çıkarmak istiyoruz. 339 milletvekilinin oyuyla halk oylamasına karar verildi. Ha kalkar da benim milletim uygunsa çıkacak der, uygun değilse yapılacak bir şey yok. Çıkacak karara evet diyeceğiz. Milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi konusu. Benim en çok olması gerektiğine inandığım konu bu. Bugün bizim çok dinamik bir parlamentoya sahip olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu dinamik parlamentoyu açtığımız zaman bu gençlerimizin ufkunu genişletecektir. Benim gencimin bu ülkenin kaderinde rol oynaması gerek. Benim gencim belki üniversitede okurken ben varım diyecek siyasette rol alacak."