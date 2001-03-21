Eroğlu; 'Hayır diyenler Türkiye’nin şahlanmasını istemiyor'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Aydınlılardan referandumda 'evet' oyu kullanmasını isteyerek, "Türkiye’nin küresel bir güç olabilmesi için sizlerden ‘evet’ bekliyorum. 'Hayır' diyenler Türkiye’nin şahlanmasını istemiyor" dedi.

Temel atma, fidan dağıtımı ve sertifika törenleri için Nazilli’ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Asımın Nesli İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte fidan dikti. İlk can suyunu Vali Ömer Faruk Koçak ve AK Parti’li kadınlarla birlikte veren Bakan Eroğlu, daha sonra Nazilli Belediye Meydanı’nda açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Abdurrahman Öz, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti’li Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

Belediye meydanını dolduran kalabalığa hitap eden Bakan Eroğlu, “Ben Nazilli’yi çok iyi tanıyor ve çok seviyorum. Nazilli’nin hizmetkarı Veysel. Ne talep edilmişse yapmaya çalıştık. Nazilli’ye vefa borcumuz var. Kafamız çalışıyorsa sizlerin yedirdiği incir ve zeytinyağlarına borçluyuz. Aydın’a bu güne kadar 18 katrilyonluk yatırım yaptık. Ama aydın insanı her şeyin en güzeline layık. İnsanların en hayırlısı insana hizmet edendir. Sadece Allah razı olsun demeniz yeterlidir. Bugün 16 tesis 196 trilyonluk yatırımın temelini atıyoruz. Her gelişimizde sizlere müjde veriyoruz. Bu güne kadar 115 müjde verdik. Bugün de sizlere 215 milyon TL’lik 26 müjde veriyoruz.

Sizlere bu güne kadar 141 müjde vermiş olduk. 82 müjde tamamlandı, 32’si tamamlanmak üzere, biz söz verir yerine getiririz. Ege bölgesi ile ilgili büyük projemiz olan Ege Gelişim Projemizi hazırladık. İçme suyu, barajlar, ormancılık faaliyetleri ve bunun gibi çok sayıda projemiz var. 27 milyar 985 milyon TL’lik daha yatırım yapacağız. Bakanlık olarak temel atarken açılışlarımızı da yapıyoruz. Bu proje de 31 Aralık 2019 saat 16.59’da tamamlanacak. 9 tane içme suyu, 30 baraj ve gölet, 47 sulama tesisi, 105 dere ıslahı, çalışkan Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’ın da isteği ile Dandalaz Barajı içme suyu projesini, Dereköy ve Dallıca çayı ıslah çalışmalarını tamamladık” şeklinde konuştu.

“Ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak”

Ormanların kırsal kalkınmanın lokomotifi olacağını ifade eden Bakan Eroğlu, “6 seferberlik emri verdik. İlk olarak 5 bin köyümüze orman köyü kuracağız. Zeytin, fıstık çamı, ceviz, badem gibi fidanları dikerek kurayla 49 yıllığına gelirini vatandaşa vereceğiz. 3 yıl bakımı bize ait, gerisi vatandaşa. Her şey vatandaş için. Aydın’a en büyük yatırımı yapan bakanlık olarak şu Veysel Hemşehriniz olarak yılda 73 milyon metreküplük içme suyu sağladık. 5 katrilyon da yatırım yaptık.

Başkan Haluk Alıcık’ın isteği üzerine Nazilli için Dandalaz Barajı bitmişti ama bu barajdan içme suyu verebilmek için 58 buçuk metreden 61 buçuk metreye yükselterek yaklaşık 5 milyon metreküp su artışı sağlayarak çevre ilçelere de fayda sağladık. 3 ay sonra bu da bitecek. Ayrıca buraya çok modern bir arıtma tesisi kuracağız. 95 kilometre isale hattı yapılacak. Nazilli, Buharkent ve Kuyucak’la birlikte toplamda 13 yerleşim merkezi içme suyuna doyacak.

Sizlere 2050 yılına kadar suya doyuracağız. Nazilli’de 9 tesisin temelini atacağız. Biz istiyoruz bakan ‘evet’ diyor. Sıra şimdi sizde. 16 Nisanda sizlerden ‘evet’ bekliyoruz. MHP Genel Başkanına da buradan referandumdaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Milletin istikbali, çocuklarımızın geleceği, Türkiye’nin küresel bir güç olabilmesi için sizlerden ‘evet’ bekliyorum. 'Hayır' diyenler Türkiye’nin şahlanmasını istemiyor” dedi.

Temel atma ve açılış töreninin sonunda Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bakan Eroğlu'na isminin yazılı olduğu Nazilli Belediyespor forması hediye etti.