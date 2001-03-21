Ertem Şener'den Hakan Şükür'e sert çıktı

Galatasaray'dan ihraç edilen FETÖ'cü Hakan Şükür'ün canlı yayına bağlanma isteği, Ertem Şener'i kızdırdı.
Galatasaray, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüp üyeliğinden aidatlarını yatırmadıkları gerekçesiyle ihraç etti.
Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında Hakan Şükür hakkında verilen ihraç kararı değerlendirildi. Bu sırada yayına bağlanmak isteyen Şükür'e Ertem Şener'den müthiş bir cevap geldi.
Şener, "Hakan Şükür yayına bağlanmak istemiş. Şunu söyleyeceğim; Hakan Şükür ve Hakan Şükür gibi olanlara sesleniyorum: Burası Almanya değil, burası Hollanda da değil. Burası Türkiye. Buraya hainler bağlanamıyor..." şeklinde konuştu.
Bu sırada programın yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da "Teröristler yayına bağlanamaz." diyerek FETÖ'nün firari ismine tepkisini gösterdi.