Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in iki kızı da tutuklandı

FETÖ soruşturma ve davalarında adı geçen tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kızları avukat Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yılmazer, “terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı.

Kararda, Yılmazer’in kızlarının ByLock kullanıcısı olduklarının tespit edildiği ve ev aramalarında G ve K serisi 1 ABD doları ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yılmazer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheli Fatma Saadet Yılmazer’in (25) avukatlık yapıyor görünümü altında FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen savcılığın sevk yazısında, “Şüphelinin Fetullah Gülen’in örgütün finansmanını sağlayan Bank Asya’ya mevduat yatırılması hususundaki çağrısı üzerine Bank Asya hesabına para yatırdığı, örgüt yapılanması ile irtibatı olması nedeniyle katılan Çağın Mağdurları Derneğinin yöneticisi olduğu, FETÖ’nün avukatlık yapılanmasında etkin olan Ataol-Küçük Avukatlık ortaklığından paralar aldığı, evindeki aramada örgütsel anlam ve derece ifade eden 1 ABD doları bulundurmak suretiyle FETÖ/PDY üyesi olmak suçunu işlediği” kaydedildi.

Savcılığın sevk yazısında şüpheli Rabia Fitnat Yılmazer’in (23) ise henüz hukuk fakültesini bitirmiş olup, Sakarya Barosuna avukatlık stajı için başvurduğu ifade edilerek, bu şüphelinin de ByLock kullanıcısı olduğu, evinde 1 dolar bulunduğu, Ataol-Küçük Avukatlık ortaklığından paralar aldığı kaydedildi. Savcılık, her iki şüphelinin de “terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklanmasına karar verilmesini istedi