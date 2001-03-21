Eski Pentagon yetkilisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

24.3.2017 - 00:43

15 Temmuz darbesini önceden yazan Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, onaylı sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

“Recep Tayyip Erdoğan artik yolun sonuna geldi.” şeklinde mesaj yazan Amerikalı Neo-con yazar Michael Rubin, bir başka mesajında ise, “Erdoğan yolsuzluklar yapmazsa ve cehalet içinde olmasaydı, insanlar kendisine hakaret etmezlerdi” ifadelerini kullandı.

İşte o mesajlar:

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Rubin'in tehdit mesajları büyük tepki aldı. Türk kullanıcılar capslerle cevap verdi.

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Rubin geçtiğimiz Ekim ayındaki bir yazısında da üçüncü darbe demişti ve Erdoğan'ı ölümle tehdit etmişti.

MİCHAEL RUBİN KİMDİR?

Pentagon'un sözcüsü kabul edilen Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin, özel olarak Orta Doğu ve Türkiye meseleleri üzerine çalışması nedeniyle bölge ve ülkemiz hakkında sık aralıklarla yazılar kaleme alıyor.

Rubin, FETÖ'ye yakınlığı ve Erdoğan'a karşı olumsuz bakışıyla biliniyor.

Rubin, 15 Temmuz FETÖ darbesini 4 ay önceden yazmıştı.

 

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