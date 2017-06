Esnafa 'Eşimle ne yapıyordun?' tuzağı!

Para karşılığı ayarlanan 2 kadın, suç örgütlerinin hedefindeki 70 yaşındaki bakkal K.K. ile 51 yaşındaki emlakçı İ.S.’ye tuzak kurdu. Sahte kocalara 10 bin TL kaptırdılar

İzmir'de 2 farklı suç örgütü, ağlarına düşürdükleri 2 kişiyi dolandırmak için film gibi senaryo hazırladı. Para karşılığı ayarlanan 2 kadın, suç örgütlerinin hedefindeki 70 yaşındaki bakkal K.K. ile 51 yaşındaki emlakçı İ.S.’ye tuzak kurdu.

İlk olay Buca’da meydana geldi. İddiaya göre suç örgütü, bakkal işleten ve parası olduğunu öğrendiği 70 yaşındaki K.K.’yı hedef aldı. Örgütün para karşılığında anlaştığı 25 yaşındaki Z.A. bakkala gidip K.K. ile yakın ilişki kurdu ve evine davet etti.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre genç kadının davetini kabul eden K.K., kendisine verilen adrese gitti. İddiaya göre K.K. evde ilişki öncesi banyoya girdi. Bu sırada eve gelen suç örgütü üyesi E.C. ve A.A. yanlarında 2 kadın ile yaşlı adamı banyoda çıplak yakaladı. Kendisini Z.A.’nın eşi olarak tanıtan E.C. “Eşimle ne yapıyordun?” diyerek K.K.’yı ölümle tehdit etti. Bu sırada A.A. ise bakkala “Ben arayı bulacağım. Para verirsen senin bu evden çıkmana yardımcı olurum” dedi.

Bunun üzerine K.K., E.C. ve A.A.’ya 5 bin lira nakitle 5 bin liralık senet verdi. Serbest bırakılan K.K. polise başvurdu. İzmir Gasp Büro Amirliği düzenlediği operasyon ile K.K.’ya tuzak kuran üç kadını gözaltına aldı. 3 kadın tutuklanırken olayla ilgili E.C. ve A.A.’nın ise arandığı bildirildi.

YER BORNOVA, TUZAK KURULAN EMLAKÇI

İkinci olayda ise başka bir suç örgütü Bornova’da emlakçı 51 yaşındaki İ.S.’yi dolandırmak için 40 yaşındaki N.A. adlı kadını işyerine gönderdi. N.A. ev kiralama bahanesi ile gittiği emlakçıda tanıştığı İ.S.’yi evine davet etti. İ.S.’nin gittiği eve sonradan gelen C.C., kendini N.A.’nın eşi; H.E. ise kardeşi olarak tanıttı. Çıplak olarak yakalanan İ.S.’yi tehdit eden C.C. ve H.E., “Namusumuza göz koydun, ancak bize para verirsen seni affederiz” dedi. Bunun üzerine İ.S., 10 bin lira verdi. Suç örgütü İ.S.’yi Kemalpaşa İlçesi’nde bir bağ evine götürmek için otomobile bindirdi. Otomobil seyir halindeyken camdan atlayarak kurtulan İ.S. polise başvurdu. Operasyon yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.C., H.E. ile N.A.’yı gözaltına aldı. 3 kişi tutuklandı.