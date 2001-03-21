Fatih Erbakan'dan yeni parti kuruyor

Fatih Erbakan'dan yeni parti kuruyor
9.6.2017 - 11:38

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yeni bir parti işaretinde bulundu.

Fatih Erbakan, alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek; henüz bir ekip kurmadıklarını ve plan yapmadıklarını da belirtti.

Diriliş Postası Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Fatih Erbakan, "Bizim için önemli olan temel prensiplerimize uygun icraatların yapılmasıdır. Bunlar arasında dış politika ve ekonomi örnekleri önemli yer kapsıyor. Bu şartlar yerine getirilecek olursa, kim ya da hangi partinin yaptığı ayırt edilmeden üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." dedi.

"AK PARTİ KENDİNE HAS ÇİZGİDE..."

Ak Parti'nin 15 yıldır kendine has çizgisiyle devam ettiğini belirten Erbakan; 
"Bu nedenle alternatif bir parti kurulmasının kaçınılmaz olduğu görülüyor. Şunu da söylemekte fayda var ki henüz ekip oluşturulup plan yapılmadı. Necmettin Erbakan’dan bize kalan sorumluluğu yerine getirmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Saadet Partisi şuan milli görüş çıkarlarından uzaklaşmış durumda olduğu için bizlerde davamızı devam ettirmek için elimizi taşın altına koyacağız.” şeklinde konuştu.

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