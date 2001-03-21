Fatih’in okuduğu Medrese kültür merkezi oluyor

Yıldırım Belediyesi, Fatih Sultan Mehmed’in okuduğu Molla Yegan Medresesi’nin olduğu bölgeye büyük bir kültür merkezi inşa ediyor.

Bursalı fıkıh alimi Molla Yegan’ın adını taşıyan medresenin bulunduğu bölge cazibe merkezi olacak. İlçedeki mevcut kültür merkezlerinin artık ihtiyacı karşılamadığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım Külliyesi, dünya şehircilik tarihinin ve külliye kavramının temellerinin atıldığı önemli bir merkez. Osmanlı mimari ve yapı bütünlüğü olan ilk eserlerden biri. Külliye içerisinde yer alan unsurlardan biri de Fatih Sultan Mehmet’in eğitim gördüğü Molla Yegan Medresesi. Bizler de ecdadımıza yakışır eserler oluşturmak adına Yıldırım’ın en büyük kültür merkezini Molla Yegan Medresesi alanı içerisinde inşa edeceğiz” dedi.

“ECDADIMIZIN İZİNDEN GİDİYORUZ”

İnşa edilecek merkezin bünyesinde barındıracağı donatılarla adeta bir kültür sarayı olacağını belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “21 bin 186 metrekare inşaat alanında planlanan Molla Yegan Kültür Merkezi’nde şehir kütüphanesi, bin kişi kapasiteli çok amaçlı salon, müze alanları, sanatsal etkinliklerin yapıldığı çalışma atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, fuayeler ve sinema salonu yer alacak. Ecdadımızın ruh katarak meydana getirdiği ve bizlere miras kalan şaheser yapılar gibi, kendi mimari üslup anlayışımızla gelecek nesillere değer katacak bir kültür sarayını bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara’da gerçekleştirilen bürokratik işlemlerde sona gelindiğini işaret eden Başkan Edebali, “Bu merkezin ilçemizdeki insan kaynağımız ve toplumsal çeşitliliğimiz açısında da önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyoruz. Bölgede 188 daireyi proje çerçevesinde kamulaştıracağız. Yıldırım gibi tarihi bölgelerde böylesine geniş çaplı projeleri ortaya koymanın da belli zorlukları var. Molla Yegan Kültür Merkezi projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Bakanımızın da onayıyla bölgede çalışmalara başlayacağız. Molla Yegan Kültür Merkezi Yıldırımlıların buluşma noktası haline gelecek” diye konuştu.

Muharrem Doğantez