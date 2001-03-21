Fatih Portakal: Numan Kurtulmuş gizli hayırcı

Fatih Portakal, 'Numan Kurtulmuş, bana göre gizli hayırcı' dedi.

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un gizli hayırcı olduğunu iddia etti.

Kurtulmuş'un AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı tarafından Gayrettepe Point Otel'de düzenlenen 'Halk oylaması buluşması'ndaki "Başbakanla Cumhurbaşkanının yetkilerini, tek adamlığa son vermek için birleştiriyoruz. Tek adamlığa son veriyoruz. Cumhurbaşkanı bir sabah kalkacak meclisi feshedecek. Yok böyle bir şey. Külliyen yalan. Metnin içinde fesihle ilgili bir madde yok" ifadelerini Twitter hesabından paylaşan Portakal, "Numan Kurtulmuş bana göre evet görünümlü hayırcı." yorumunda bulundu.