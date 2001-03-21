Fatma Şahin vurdu Rotterdam Belediye Başkanı salondan kaçtı

Fatma Şahin'den Lizbon'da özgürlük dersi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 53 Avrupa ve Asya ülkesinin belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen 4. ASEM Toplantısı’na katıldı. Şahin, Türkiye ve Gaziantep'e mültecilere yardım konusunda övgü düzen Hollandalı Belediye Başkanına referandum öncesinde gititği Hollanda da yaşadıklarını hatırlatarak, özgürlük dersi verdi.

Türkiye'den sadece Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı toplantıda konuşan Şahin, “Kültürlerarasılık ve Kapsayıcılık” başlıklı oturumda üç yıldır yürüttüğü yerel yönetim tecrübelerini anlattı. Türkiye’nin dünyanın en çok göç alan ülkelerden bir tanesi olduğunu belirten Şahin, belediyenin yaptığı projeler ve çalışmalardan bahsetti. Suriyeli göçmenler noktasında yapılan çalışmalara da dikkat çeken Şahin, iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere kucak açan Gaziantep modelini anlattı. Toplantının soru cevap bölümünde söz alan Hollanda'nın Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, katılımcı ülkelerin belediye başkanlarına mültecilere yardım konusuna dikkati çekerek "Hepiniz bu konuda teoride kaldınız. Bunu en iyi uygulayan Türkiye ve Gaziantep'tir. Bu model çok net bir başarı hikayesidir" dedi.

Aboutaleb, daha sonra mültecilerle ilgili yapmak istediklerini anlatarak AB'nin özgürlüklerinden bahsetti. Bunun üzerine Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kendi vatandaşlarını görmek için 16 Nisan'daki halk oylaması öncesinde gittiği Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde yaşadıklarına dikkati çekerek bunun AB'nin kuruluş felsefesine aykırı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de "önce insan" diyerek yola çıktıklarını ve AB kriterlerini insan hakları, demokrasi, kadın, çocuk ve engelli hakları açısından çok önemli bulduklarını anlatan Şahin, "AB uyum yasalarını da çok hızlı şekilde parlamentomuzdan geçirdik. Bunların hepsine şahitlik etmiş bir kardeşinizim" şeklinde konuştu. Daha sonra salonda bulunanları işaret eden Şahin, "Bu salonda başörtülü kardeşlerimiz de var, başı açık olanlar da. Bu şekilciliğin çok yasakçı bir anlayış olduğunu, Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesiyle kesinlikle örtüşmediğini gördük ve kendi içimizde başörtülü kızlarımızın eğitim almamasının, ekonomi hayatında, istihdamda olamamasını büyük bir yanlış olduğunu gördük. Bunun için kendi içimizde bir mücadele verdik. Bugün bizim kızlarımız eğitim hayatından istifade edebiliyor. Bugün bizim kızlarımız ekonomik hayatın içerisinde iş yaşantısına girebiliyor. Onların kalkınmadaki gücünü toplum kullanabiliyor. Parlamentoda bugün başı açık, başı kapalı kadın parlamenterlerimiz var, bunu çok önemli buluyorum" diye konuştu.

Bu konuşmanın ardından Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb, toplantı salonundan ayrıldı.