FBI Fethullah'ın paralarına el koydu

FBI, FETÖ’nün kara para trafiğinin peşine düştü. Gülen’in karakutuları Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, İzzet Akyar ve Salih Dinçer’in ABD’deki şahsi hesaplarına yaptıkları para transferleri şüpheli bulundu. 4 FETÖ’cünün hesapları donduruldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) özellikle ABD'deki charter (sözleşmeli) okullarına yönelik operasyonlarıyla bilinen iç istihbarat teşkilatı Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şimdi de FETÖ'nün kara parasının peşine düştü.



Mustafa Özcan gibi örgütün mali işlerini yürüten üst düzeyde isimlerin ABD'deki şahsi hesaplarına gönderdiği paraları dikkat çekici bulan FBI, bu kişilerin hesaplarını dondurdu, aktarılan paralara el koydu ve paraların kaynağını bulmak için soruşturma açtı.



İlk belirlemelere göre FETÖ, kara para aklama üssü olan Pinhan Restoran üzerinden aklamaya çalıştığı 600 milyon euroyu usulsüz biçimde ABD'deki şahsi hesaplara gönderdi. FBI'nın kara para trafiğiyle ilgili Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, İzzet Akyar ve Salih Dinçer hakkında soruşturma başlatıldı.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre FETÖ'nün Mustafa Özcan ile birlikte en önemli mali yöneticisi olan Ali Çelik paranın kaynağına ilişkin sorgulamayı aşmak için aktarılan paraları kendi şirketlerinin geliri gibi gösterdi. Aker Eşarpları'nın sahibi İzzet Akyar'ın da bu para aktarımında aracılık rolünü üstlendi. Paraların Salih Dinçer ile İzzet Akyar'ın ABD'deki hesaplarına gönderildiği anlaşıldı. Mustafa Özcan'ın ise Kırgız pasaportu taşıdığı ve İngiltere'den oturum aldığı halde örgütün hem siyasi hem de ekonomik işlerini yürütmek için ABD'ye taşındığı tespit edildi. Emekli bir vaiz olan Özcan, hesaplarındaki yüksek montanlı para hareketlerini izah edemedi. FBI bunun üzerine Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 FETÖ yöneticisin hesaplarını dondurdu.



SORUŞTURMAYI ÖRTBAS ÇABASI

FETÖ'nün, FBI soruşturmasının uluslararası kamuoyunda yaratacağı sarsıntıyı atlatmak için konuyu ABD'deki hukuk bürolarını ve siyasi ilişkilerini kullanarak kapatmaya çalıştığı öğrenildi.



İHANET AKRABALIĞI

Örgütün iki üst düzey yöneticisi olan Ali Çelik ile Cevdet Türkyolu'nun çocukları (Ömer Çelik ve Hafsa Türkyolu) geçtiğimiz yaz ABD'de evlendirildi. Nepotizm (akraba kayırmacılığı) sistemini benimseyen örgütün bu evliliklerle örgütün üst yönetimi arasındaki parasal ilişkileri güvenceye aldığı belirtiliyor. FETÖ'nün özel kalem müdürü gibi çalışan ve 'süper imam' denilen Cevdet Türkyolu da Fetullah Gülen'in öz yeğeni. Türkyolu'nun ABD'de pek çok gayrimenkulü bulunuyor. Türkyolu, 21 Mart 2014'te Monroe bölgesinde satın aldığı 45 dönümlük araziyi, 23 Aralık 2014'te 257 bin 500 dolar karşılığında Aker Grup'un sahibi İzzet Akyar'a sattı.



FETO'NUN BEYİN TAKIMI

Hakkında soruşturma açılan isimlerden Mustafa Özcan, örgütün gizli ses ve görüntü kayıtlarını elinde tutan eski Türkiye imamı. Fetullah Gülen'den sonra örgütün iki numaralı ismi. Cevdet Türkyolu ise Gülen'in Pensilvanya'daki sağ kolu. İzzet Akyar, Aker Grup'un kurucusu ve Kaynak Holding ile Bank Asya'nın da aralarında bulunduğu FETÖ şirketlerinde yıllarca yöneticilik yaptı. Salih Dinçer ise FETÖ'nün 'asker' kadrosundan bir emekli astsubay ve Cevdet Türkyolu'nun yardımcısı.



ABD'DEN GAYRİMENKUL ALMIŞ

Soruşturmadan geçen İzzet Akyar FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Şubat 2011'de denetleme kurulu üyesi olarak Bank Asya'da göreve getirildi. Sonrasında bankada yönetim kurulu başdanışmanlığı yaptı. Akyar, FETÖ'nün, tabanına "Bank Asya'ya para yatırın" dediği dönemde ABD'den 607 bin 500 dolarlık gayrimenkul aldı.