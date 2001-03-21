Fethullah'a savaş açan Amerikalı Fethullahçıyı böyle bozdu

30.5.2017 - 08:58

Gülen’e karşı mücadele eden Amerikalılar da var

ABD'de yayımlanan, FETÖ yapılanmasını ve okullarındaki usulsüzlükleri anlatan "Killing ED" belgeselinin yönetmeni Mark S. Hall’ın, FETÖ'ye yakın bir Twitter hesabıyla girdiği diyalog dikkat çekti...

ABD'de yayımlanan, FETÖ yapılanmasını ve okullarındaki usulsüzlükleri anlatan "Killing ED" belgeselinin yönetmeni Mark S. Hall’ın, FETÖ'ye yakın bir Twitter hesabıyla girdiği diyalog dikkat çekti.

ABD’li Hall twitter hesabından, “Turkish Minute” isimli internet sitesinin bir videosuna yorum yaptı. Videoda ABD Kongre Üyesi Dana Rohrabacher'in konuşması yer alırken, Rohrabacher o konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağır sözlerle eleştiriyordu. Erdoğan'ın "megolaman"olduğunu dile getiren Rohrabacher, Türkiye'nin Fethullah Gülen ve yapılanmasına yönelik iddialarının güvenilir bir tarafının olmadığını iddia ediyordu.

ABD’li belgeselci Hall bu videoyu, ABD Kongre Üyesi Rohrabacher'ı etiketleyerek "Rohrabacher, Gülen Hareketi'nin büyük destekçisidir. Killing Ed belgeselini izle de Gülencilerin yaptıklarını gör" ifadelerini yazarak paylaştı.

Bu tweet’e FETÖ'ye yakın paylaşımlar yapan Muhsin Erdemay isimli bir twitter hesabından yanıt geldi. Yanıtta, "Bu karşı propagandayı yapmak için diktatör Recep Tayyip Erdoğan sana kaç para ödedi? Yoksa sen Flynn'in arkadaşı mısın? " ifadeleri yer aldı.

Mark S. Hall'ın da bu tweet’e yanıtı benzer şekilde oldu. Hall, "Peki darbe ve tarikat lideri Fethullah Gülen sana kaç para ödedi? Gülencilere şehrime sızdıkları 2006’dan beri karşı çıkıyorum" diye karşılık verdi.

İşte o yazışmalar...

Odatv.com

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