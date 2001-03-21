Fethullah haininin şifresinden TV yöneticisi çıktı

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi ana davasına ait iddianamede, FETÖ elebaşının tutuklu Hidayet Karaca ile 63 polis hakkında, şifreli konuşmasına yer verildi.

FETÖ elebaşısı 19 Nisan 2015'teki konuşmasında "Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver. Günahların kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin" sözleriyle hakimlere tahliye işareti verdi.

FETÖ'CÜ HAKİMLER HEMEN HAREKETE GEÇTİ



Bu şifreli talimattan 5 gün sonra İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri Karaca ve 63 polisi tahliye etti karar verdi.

Geçen ay ki duruşmada Karaca’ya böyle tepki göstermişlerdi : Hayatları karaladın

Ankara'da görülen 73 sanıklı FETÖ çatı davasının 11'inci duruşması dün yapıldı. Duruşmada tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden götürülerek savunma yapan Hidayet Karaca, televizyonculuk faaliyeti yaptığını iddia edince salonda bulunan bir izleyici "Bunlar yalan, sorumluluktan kaçamazsın. Yaptığınız yayınlarla insanların hayatlarını karaladın" diye bağırdı.