Fethullah'ın kardeşi hakimin karşısında ağlaya ağlaya bir hal oldu

İZMİR ’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen’in silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen, ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağlayarak ifade veren Gülen, suçlamaları kabul etmedi. Hakim, Gülen’in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

İzmir 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kutbettin Gülen ve avukatı katıldı. Gülen bel fıtığı rahatsızlığı olduğu için oturarak savunma yaptı. Hakkında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisinin sadece matbaa işiyle uğraştığını ve tanık beyanlarının iftira olduğunu söyledi.



Ağlayarak ifade veren ve çok sayıda sağlık sorunu olduğunu belirten Kutbettin Gülen, "Kim polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi halimde çalışırdım" dedi.



Emekli olduktan sonra Fethullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding’e bağlı Çağlayan Matbaası’nda ’danışman’ olarak çalıştığını söyleyen Gülen, kendisi hakkında ifade veren tanıkları tanımadığını ileri sürdü.



Gülen, tanıklardan bir tek Nurettin Veren’i televizyonda gördüğünü ve kendisinin bir kere matbaaya geldiğini belirterek, matbaanın birinci katında sohbet toplantıları düzenlendiği iddialarını reddetti.



FETÖ Terör Örgütü elebaşı olan ağabeyi Fethullah Gülen’i 3-4 sene önce anjiyo olduğunda ziyaret ettiğini ifade eden Gülen, "Terörü lanetliyorum. Nerede terör örgütü varsa onu lanetliyorum. Her türlüsünü. Çok rahatsızım. Merhamet istemiyorum. Adalet istiyorum. Sağlığım iyi değildir. Cezaevi koşullarında hayatım tehlikede" dedi.



Tanık Hüseyin Uğur Sarıçiçek, 39 yıl örgüt içerisinde kaldığını ve FETÖ üyesi olan herkesin Kutbettin Gülen’i tanıdığını belirterek, "Kutbettin Gülen yukarıda bir insandı. Onun üstüne laf söyleyecek yoktu" dedi.



Sanık avukatı ise müvekkilinin soy isimden dolayı tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları artmıştır. 9 tane rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilin sağlık durumu cezaevi şartlarında kötüleşmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme heyeti Kutbettin Gülen’in tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan kardeşi Kutbettin Gülen, geçen 2 Ekim de polisin İzmir’in Gaziemir İlçesi’nde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.



Kutbettin Gülen’in, İzmir Gaziemir’de Kaynak Holding’e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası’na kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.