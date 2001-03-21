Fethullah'ın şantajcı Börteçine çetesi çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün 23 Mayıs'ta 7 ilde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre polis, kendilerine milliyetçi süsü veren FETÖ'cü hacker çetesiyle ilgili ses getirecek bilgilere ulaştı. 'Börteçine' adlı çete, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra TBMM kurumsal e-mail adreslerine 'Phishing' (oltalama) yöntemiyle sızdı. Bu e-maillerden elde edilen ve çoğu, devletin "Gizli" kalması gereken bilgilerinden oluşan çok sayıda belge, çetenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

ŞANTAJ YAPTILAR

FETÖ'cü çetenin işlediği tespit edilen suçlarının şunlar olduğu öğrenildi:

- Bakan ve milletvekillerine ait sosyal medya hesapları hacklenerek bu hesaplara tanımlı olan GSM numaraları ifşa edildi.

- 15 Temmuz sonrası yakalanan FETÖ'cülerin serbest kalmasını, aksi takdirde yeni bir darbe girişiminin olacağını belirterek şantaj yaptılar.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ait kimlik bilgilerini sosyal medyadan paylaştılar.

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait cep telefonu numarasını sosyal medyadan yayınladılar.