Fethullahçı general sonunda darbeyi itiraf etti

26.5.2017 - 00:15

Darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, savunmasında itiraflarda bulunarak, “Ben de ihtilalde, darbede yer aldım” dedi.

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili, arasında “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4. günde devam etti.

Darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, savunmasında çarpıcı itiraflarda bulunarak, “Ben de ihtilalde, darbede yer aldım” dedi.

“TERZİ’DEN ERDOĞAN’I MARMARİS’TEN ANKARA’YA GETİRME EMRİ ALDIM”

Semih Terzi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Marmaris’ten alarak Ankara’ya getirme emri aldığını ifade eden darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, Semih Terzi’nin kendisine ‘darbe’ demediğini ama ‘darbe’ jargonu kullandığını söyledi. Sönmezateş, “Ben de ihtilalde, darbede yer aldım” ifadelerini kullandı.

“MİT MÜSTEŞARLIĞI BANA DÜŞMEZDİ”

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda MİT’in başına geçeceği belirtilen Sönmezateş, bu konuda “Ben askeri istihbaratçıyım, MİT’e hiç gitmedim, MİT Müsteşarı olamam” dedi.

Ayrıca, MİT Müsteşarlarının askeriye içerisinde korgeneral seviyesinde olduğunu kendisinin de tuğgeneral olduğunu söyleyen Sönmezateş, “Bu yüzden MİT Müsteşarlığı bana düşmezdi” savunmasını yaptı.

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