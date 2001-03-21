Fethullahçı hainleri serbest bırakmak millete hakarettir

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan bazı FETÖ tutukluları toplumda tepkiye yol açtı. Hanım Büşra Erdal, Gökçe Fırat gibi isimlerin de aralarında olduğu birçok kişi hakkında tahliye kararı verilmesini gazeteci Cem Küçük Sabah’a değerlendirdi. Küçük, ‘Bu Türkiye Cumhuriyeti ve millete ihanettir. Kararın derhal geri alınması gerekir” dedi.

İşte Küçük'ün açıklamaları:

"TERÖRİSTLERİ BIRAKMAK VİCDANSIZLIKTIR, ŞEHİTLERLE ALAY ETMEKTİR"

Hanım Büşra Erdal, Gökçe Fırat, Cemal Azmi Kalyoncu gibi teröristleri bırakmak vicdansızlıktır. Bu 15 Temmuz'un şehitlerini alaya almaktır. Bu insanların darbeci olduğu FETÖ'cü olduğu bellidir. Bütün video kayıtlarında, bütün telefon, sosyal medya, E posta kayıtlarında darbeyi bildiği, istediği gün gibi açıktır. Murat Aksoy'un darbe videoları sosyal medyada dolaşmaktadır.

"ÜNİFORMALILAR KADAR BUNLAR DA DARBECİDİR"

Ayrıca biz tarihten biliyoruz ki darbelerin çeşitli ayakları vardır. 60 darbesinde de 28 Şubat'ta da diğerlerinde de medya en büyük işlevi görmüştür. Dolayısıyla sadece askerler değil bu işe dışarıdan destek veren siviller de başta medya olmak üzere suçludur.

"BU KARAR MİLLETE HAKARETTİR"

Bu kadar aleni teröristlerin darbeyi bilenlerin bırakılmasını kabul etmek mümkün değildir. 240 şehidimize hakarettir. Bu millete hakarettir.

"AKILLA ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Hemen her gün yurt içi ve yurt dışından Türk devleti ağır saldırı altındayken, PKK, DEAŞ, FETÖ saldırırken, özellikle son birkaç haftadır Tayyip Erdoğan'a suikast imaları açıktan yapılırken bu Fetullahçı teröristlerin bırakılmasını akılla anlamak mümkün değildir.

Bu kadar aleni teröristlerin darbeyi bilenlerin bırakılmasını kabul etmek mümkün değildir. 240 şehidimize hakarettir. Bu millete hakarettir.

"YENİDEN TUTUKLANMALARI GEREKİR"

Ben bu kararı verenlerin vicdanına sesleniyorum ve bu kararın gözden geçirilip tüm bu teröristlerin yeniden tutuklanmasını istiyorum.

SABAH GAZETESİ