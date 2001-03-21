Fethullahçı savcının şok eden ByLock dökümleri

Fethullahçı savcının şok eden ByLock dökümleri
10.6.2017 - 12:03

Tutuklu Yargıtay 14. Ceza Dairesi ve eski YSK üyesi İbrahim Zengin’in deşifre edilen ByLock yazışmalarında firari FETÖ savcısı Muammer Akkaş’ı, Hz. Musa peygambere benzettiği ortaya çıktı..

Tutuklu hâkimden FETÖ’cü savcıya Hz. Musa benzetmesi

MİT ByLock kullanıcısı FETÖ'cülerin kendi aralarında yaptıkları yazışmaları çözmeye devam ediyor. Çözülen mesajlar, örgütün dini duyguları nasıl istismar ettiğini de gözler önüne seriyor. KHK ile meslekten ihraç edilen Yargıtay 14. Ceza Dairesi eski üyesi ve YSK eski üyesi İbrahim Zengin'in bir başka meslektaşıyla yaptığı ByLock yazışmasında, 17-25 Aralık yargı darbesinde yer alan ve Çağlayan Adliyesi'nde bildiri dağıtan FETÖ'nün firari savcısı Muammer Akkaş'ı Hz. Musa'ya benzettiği ortaya çıktı. İşte İbrahim Zengin'in 28 Ocak 2016'da geçtiği mesajlar:


İşte o konuşmalar...

İŞTE O KONUŞMA
19.39: Abi selam nasılsınız?
19.41: Abi bu ülke genel itibarıyla çürük. Bu çürüklük, tarihi yani eskiden gelir. 6 bin yıl önce ateşe atılan İbrahim peygamberi bu topraklarda seyretmişlerdir. Peygamber torunu bu ülkeye yakın bir topraklarda başı kesilmiş, seyirci kalmışlar. Ama Isparta bir ayrı. Çok şükür az sayıda da koskoca bir ülkeye yetecek etkisi olmuş hemşehrilerimiz çıkmış. Üstad çıkmış.
19.46: Böyle topraklarda neş'et etmişiz. Muammer Akkaş, Kuran'dan İdrake Yansımalar isimli eserde Taha Suresi'ni okuyun, nasıl benzerlik göreceksiniz. Onun adliye önünde bildiri dağıtması bence Musa Peygamber'in bir bayram günü, kuşluk vakti buluşulan meydanı temsil ediyor.
19.47: Muammer kardeş, Efendimiz'den sonra dinler tarihi ve hak batıl mücadelesinde en önemli kilometre taşını oluşturuyor.

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