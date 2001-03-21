Fethullahçılara skandal tahliyeler

FETÖ'nün medya yapılanması sanıklarından Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bugün tahliye edildi. 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, aralarında Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 13 sanığın tahliye edilmesini istedi. 5 sanığın ise tutukluluk hali devam ediyor.

FETÖ’nün medya yapılanması'na ilişkin davada mahkeme Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da bulunduğu 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, aralarında Atilla Taş'ın da olduğu tutuklu 13 sanığın tahliye edilmesini istedi. Savcı suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması, tutukluluğun tedbir mahiyetinde bulunması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tutuklu sanıklar Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer ve Murat Aksoy'un haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyelerine, diğer tutuklu 13 sanığın ise mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının talebini açıklamasının ardından söz alan tutuklu sanık Atilla Taş mahkeme heyetine hitaben "Ne olur bizi yalnız bırakmayın. Sizi seviyoruz" dedi.

Mahkeme alınan savunma ve tahliye taleplerinin ardından tutuklu sanıklar, Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının ileride sanıklar lehine değişme ihtimali ve sabit ikametgah sahibi olmalarını tahliye gerekçesi olarak gösterdi. Sanıklara ayrıca yurtdışı çıkış yasağı da getirildi.



"TUTUKLAMA ÖLÇÜLÜ"

Sanıklar Davut Aydın, Emre Soncan, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı ve Ünal Tanık’ın ise üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde somut delil bulunduğunu belirten mahkeme, ön görülen ceza sürelerinin de dikkate alındığında tutukluluk durumunu ölçülü olduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.