Fethullahçılardan CÜBBELİ'yi bitirme kararı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’yü, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen aleyhine konuştuğu gerekçesiyle ‘bitirme’ kararı alındığı ortaya çıktı.

Örgütün kasası Ali Çelik hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezlekede, bu skandalın detayları yer aldı. Savcılığa bilgi veren Enes isimli gizli tanık "2011 yılında tam tarihini hatırlamamakla birlikte kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıs Örgüt Lideri olan Fethullah Gülen hakkında olumsuz ve eleştirel konuşmaları basında yapmaya başlayınca mütevelli toplantısına konu oldu. Bu toplantıda Ahmet Çelik 'Bunun da suyu ısındı, zaten kararı alındı, kellesi kopacak' dedi. Bu toplantıdan yaklaşık 1 ay kadar sonra Ahmet Mahmut Ünlü tutuklandı" dedi. Ünlü 12 Ekim 2011 tarihinde cezaevine konulmuştu.

2011 yılında Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınıp cezaevine konan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü için FETÖ/PDY'nin bir mütevelli toplantısında 'bitirilme' kararı alındığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT TOPLANTISINDA KARAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün kasası Ali Çelik için hazırlanan 178 sayfalık fezlekede gizli tanık Enes'in Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilişkin bazı ifadeleri yer aldı. Enes, örgütün mütevelli toplantısında Cübbeli Ahmet Hoca hakkında 'bitirilme' kararı alındığını açıkladı.

'KARAR ALINDI, KELLESİ KOPACAK'

Gizli tanık Enes savcılığa şunları söyledi: "2011 yılında tam tarihini hatırlamamakla birlikte kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıs örgüt lideri olan Fethullah Gülen hakkında olumsuz ve eleştirel konuşmaları basında yapmaya başlayınca mütevelli toplantısına konu oldu. Bu toplantıda Ahmet Çelik 'Bunun da suyu ısındı, zaten kararı alındı, kellesi kopacak' dedi. Bu toplantıdan yaklaşık 1 ay kadar sonra Ahmet Mahmut Ünlü tutuklandı"

1 YIL CEZAEVİNDE YATTI

Bilindiği gibi Ahmet Mahmut Ünlü 12 Ekim 2011 tarihinde FETÖ suçlamasıyla meslekten ihraç edilen savcı Mehmet Ali Uysal'ın talimatıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Aralık 2012 tarihine kadar tutuklu kalan Cübbeli, sağlık gerekçeleriyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Ünlü, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu 3 Mart 2016 günü yargılandığı davadan beraat etmişti.

Kaynak: Sabah

7 KADINLA KUMPAS KURMUŞLARDI



İŞTE O GÜNÜN VATAN GAZETESİ BU OLAYI BÖYLE VERDİ

Cübbeli'den ince işler!

Cübbeli Ahmet Hoca için 5 ayda yurtdışından 7 kadın getirildiği ortaya çıktı...Fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak suçundan tutuklanan Cübbeli Ahmet Hoca için 5 ayda yurtdışından 7 kadın getirildiği ortaya çıktı.



Karagümrük çetesine yapılan operasyonda tutuklanan Cübbeli Ahmet Hoca için yurt dışından son 5 ayda 7 kadın getirildiği ortaya çıktı. VATAN’ın edindiği bilgilere göre Fas, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden getirilen kadınlar, imam nikahı kıyıldıktan sonra aylık 1000-1500 dolar maaşa bağlanıyor, çarşafa sokulup eve kapatılıyordu...



Karagümrük çetesine yönelik 5 aylık bir takibin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Fuhuş amaçlı insan ticareti, tehdit, şantaj ve mafya ile ilişki kurmak” suçlamalarıyla tutuklanan Ahmet Hoca’nın fuhuş yapmasına aracılık ettiği öne sürülen şoförü Mehmet Ali Melemez, sağ kolu Barış Sezek, korumalığını yapan Fahrettin Canpolat, Fahri Özdemir, hizmetini görenlerden Mehmet Batur, Mehmet Berber, Yahya Aydoğdu ve Mustafa Çittir aynı operasyon kapsamında gözaltına alındı. VATAN, Ünlü’nün tutuklanmasına neden olan çete ve fuhuş operasyonunun ilginç ayrıntılarına ulaştı.

Kadınlar yurt dışından

İddiaya göre Ünlü, yurt dışından getirttiği kadınları evlere kapatıyor ve zaman zaman yanlarına uğrayarak cinsel birliktelik yaşıyordu. Polisin teknik takibine göre Ünlü, sağ kolu Barış Sezek’i sık sık yurt dışına gönderiyor ve buradaki aracılar vasıtasıyla çeşitli nedenlerle mağdur kadınları buluyordu. Aracılara para vererek kadınların Türkiye’ye getirtilmesi için ikna eden Ünlü, Fas, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden gelen kadınları fuhuş amaçlı kullanıyordu.

Sağ kolu ayarlıyordu

Ünlü’nün talimatları sonrasında Mahjouba Demirel veya Kamara isimli kadınlarla iletişime geçen Barış Sezek, Cübbeli Ahmet Hoca için kadın temin etmelerini istiyor, ayarlanan kadınların güzel olmasını ve hocanın beğenmesinin gerektiğini özellikle vurguluyordu. Türkiye’de zengin bir iş adamıyla evlenme vaadiyle kandırılan kadınlar, Hoca’nın yanına götürülüyordu. Kimi zaman yurt dışından getirilen kadınlarla bir kafede buluşan Sezek, fotoğraflarını çekip Ünlü’ye gösteriyordu. Ünlü’nün beğenmesi üzerine anlaşma yapılan kadın, fuhuş için önceden tutulmuş adreslere götürülüyordu.



Kadınlarla buluşmak için belirlenen adrese gelen Ünlü, burada kadınlara evli olduğunu ve ikinci bir evlilik yapmak istediğini belirtiyordu. Eğer kadınları ikna edebilirse imam nikahı kıyıyor ve aylık 1000 veya 1.500 dolar maaş bağlıyordu. Kadınlara bir de çarşafa girme ve bulundukları evden çıkmama şartı koyuyordu.



Kadınların kod adı: Seyit



Ahmet Ünlü’nün yurt dışından fuhuş amacıyla getirdiği kadınlarla ilgili yaptığı telefon konuşmalarında şifreli sözler kullandığı ve kadınlardan ‘seyit’ veya ‘talebe’ diye bahsettiği belirlendi. Bir konuşmasında söylediği, “Mesela 3-4 talebeleriyle gelecektiler. Bunlar tek tek seçilmeden, maninin sebebi şusu busu araştırmadan olmaz. Şöyle bir şey anlıyorum ben şimdi hani üç kağıtçılık olsa 5 tane ‘seyit’in bavulları gelmez” sözleri de dinlemeye takıldı.



10 saatlik sorguda 126 soru



Cübbeli Ahmet Hoca, emniyette susma hakkını kullandı. Ancak özel yetkili savcı tarafından 10 saat süreyle sorgulandı. Cübbeli’ye tam 126 soru soruldu. Hoca’nın, ”Tehdit, mafya ile ilişki kurmak, şantaj, insan ticareti ve fuhuşa aracılık etmek” suçlamalarıyla 18 yıla kadar hapsi isteniyor.



Fas’tan 4 kadın istedi uçak kaçtı, ikisi geldi



Polisin çeteye yönelik başlattığı teknik takibe takılmasının ardından Ünlü’nün aşk trafiği de saniye saniye kaydedildi. Ünlü’nün sağ kolu Sezek, 1 Eylül günü aracı Mahjouba Demirel ile birlikte kadın temin etmek için Fas’a gitti. Burada Ünlü için 4 kadını beğenen Sezek, tekrar Türkiye’ye döndü. Sezek, Fas’ta kalan Demirel’e ise getirilecek kadınların masrafları için 1000 dolar ve 150 euro, Fas’ta kendilerine fuhuş amaçlı kadın temininde yardımcı olan Houriya Filali Makaakoul isimli kadına da 300 dolar para gönderdi. 18 Eylül’de Türkiye’ye gelmesi planlanan kadınlar, uçağı kaçırınca ortalık birbirine girdi. Kadınlar için belirlenen planı tutmayan ve oldukça fazla para harcayan Ünlü, Sezek’e hatasından dolayı çok kızdı. Bunun üzerine Ünlü’den 15.000 lira daha alan Sezek, tekrar Fas’a giderken gelirken yanında Fatıma Zohra Hajjaj ve Imane Lemghari isimli 2 kadın getirdi. Cübbeli Fatih’teki adreste kadınlarla cinsel ilişkiye girdi.



Fotoğrafı çekti Hoca’ya gösterdi



BARIŞ Sezek, 5 Mart günü Kadıköy’deki Mado kafede aracıların vasıtasıyla Gülruh isimli bir kadınla buluştu. Gülruh’un kafede fotoğraflarını çekti ve Ünlü’ye götürdü. Ünlü’nün onay vermesinin ardından Gülruh’u fuhuş için belirlenen adrese götürdü. Hemen ardından adrese gelen Ünlü, tanınmamak için omzuna şal atıp apartmana girdi. Bu buluşma öncesi Sezek ile Gülruh arasında şu konuşma yaşandı.



- Sezek: Gelir misiniz hemen Fatih’e. Abim görüşmek istiyordu



- Gülruh: Abin resmimi beğendi mi?



- Sezek: Gördü beğendi, çok beğendi.



‘Üçüncü karım olacaksın’



Sezek 11 Şubat’ta ise Nargıza Rızaeva adlı kadınla Pendik’te buluştu. Sezek ve Rızaeva saat 11:45’te Fatih’teki bir eve geldi, 15 dakika sonra Cübbeli de aynı eve girdi. Evde yaşananları ise genç kadın, polis ifadesinde şöyle anlattı: Barış bir ağabeyinin olduğunu ve evlenmek isteiğini söyledi. Resmiyette evli olduğumu söyledim ve kabul etmedim. O ise yabancı olduğumu ve polise şikayet edeceğini söyledi. Beni korkutarak gitmek istemediğim halde otomobile bindirdi ve Fatih’te bir eve götürdü. Bir süre sonra Mahmut Ünlü geldi. Bana ‘Benim iki karım var, sen üçüncü olacaksın, ev alacağım, çalışmayacaksın” dedi. Ama ben kabul etmedim ve korktum, ağlamaya başladım.



Arabada çarşaf giyiyorlardı



Cübbeli Hoca kadınlara çarşaf zorunluluğu getiriyordu. Takibe alınan Fatma Zohra Hajjaj isimli kadın bu zorunluluğu, 20 Ekim günü Zeyni Değnekçi ile yaptığı görüşmede şöyle anlatıyor: “Biz cemaatle çalışıyoruz yani, bize çarşaf giydiriyorlar. Sonra işe gidiyoruz, normal kıyafetler giyiyoruz. Anladın mı? Bilmiyoruz yani eğer siz bizi gelip alırsanız çarşaf giyiyoruz sonra çıkarıyoruz.”



‘Bir tane seç getir’



- Barış Sezek ile Cübbeli Hoca’nın Fas’tan getirilen kadınlarla ilgili yaptığı konuşmalar teknik takibe takıldı. İşte o çarpıcı diyaloglar:



- Sezek: Mübarek uçakları organize edemedi. Sebebinin ne olduğunu anlamıyoruz ama uçuş izni alamadılar. Şimdi ben yarın sabaha bilet aldım. Gideceğim fazla pahalı değil, 1 milyar 100 falan şu anda. Yalnız biraz para almam lazım ki dönüşe bilet kestirmem lazım.



- Ünlü: E tamam sen aldın ya biletleri.



- Sezek: Uçakları kaçırdılar hocam. Dönüş işte abla organize edemedi.



- Ünlü: Ama siz bunu anlamıyor musunuz organize edemeyeceğini de o zaman niye gitmediniz? Ben iki kişiyi karşılayım yani. Diğer arkadaş daha sonra geleceği kesinse bir tane seç al gel ne yapalım. O zaman 15 bin mi göndereyim? Tamam Allah yolunu açık etsin, inşallah bir tufaya düşme de.



Kaç talebe geldi?



- Sabah namazı, ben 6.30’da evde şeydeyim inşallah tefsirdeyim.



- Ünlü: Kaç talebe geldi?



- Sezek: 2



Gitti mi mübarekler



- Ünlü: Selamet mi? Gitti mi müberekler.



- Sezek: Elhamdülillah çok selamet hocam.



- Ünlü: Elhamdülillah.



Ebeveyn banyolu olsun



- Sezek: İnşallah siz bir an evvel bi taşının da.



- Kadriye: Taşınalım mı?



- Sezek: He öyle yapacaksınız yani, budan sonra öyle başka düzen yok. Geniş bir yer bulacaksınız. Bir tane oda da ayriyeten banyo olsun, ebeveyn banyosu. İnsan dışarı çıkmaya mecbur olmasın.