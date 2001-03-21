Fethullahçılıktan gözaltına alınan bürokrat bakın hangi bakanın adamı çıktı

Asıl hedef Sadullah Ergin ve Ahmet Davutoğlu

17 Aralık operasyonu döneminde HSYK üyesi de olan Birol Erdem, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yakınında yer almış bir bürokrat.

Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem FETÖ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Erdem, uzun yıllar boyunca Ankara’da kritik görevlerde yer almış bir isim. 17 Aralık operasyonu döneminde HSYK üyesi de olan Erdem, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yakınında yer almış bir bürokrat.



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HAMSİCİ’NİN DE SOHBET ARKADAŞI

Tutuklandıktan sonra itirafçı olanlar arasında eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de vardı. İfadesinde Adalet Bakanlığına tetkik hakimi olduğu dönemde FETÖ'nün sohbetlerine katılmasına hakim İsmail Köse'nin aracılık ettiğini belirten Hamsici, "Köse ile ben 2-3 defa Hoşdere Caddesi'ndeki Fatih Hastanesinin içinde yapılan sohbet toplantılarına katıldım. Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl'ün 2001 yılında personel genel müdürlüğüne tetkik hakimi olarak gelmelerinden sonra 2008 yılına kadar bu arkadaşların düzenlemiş oldukları Fetullah Gülen cemaati sohbet toplantılarına İbrahim Okur, Birol Erdem ve Hüseyin Yıldırım ile katıldık." demişti.

ERGİN YALANLAMIŞTI

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin Radikal gazetesinde, 2010’daki yeni HSYK’nın ilk seçimlerinden önce Adalet Bakanlığı bürokratlarının HSYK’daki koltukların çoğunu alacağını yazmıştı. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise Yetkin’i yalanlamıştı.

Ergin’in yalanladığı yazıda Yetkin dönemin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Birol Erdem’in de kurula seçileceğini yazmıştı.

BAŞBAKANLIĞA DAVUTOĞLU ALDI

Erdem, FETÖ’nün yargıyı ele geçirdiği dönemde Adalet Bakanlığı ve HSYK’da kritik görevlerdeydi. FETÖ’nün hazırladığı listelerde ya dahli vardı ya da listelerin geçmesine onay vermişti. itirafçı ifadelerinden de anlıyoruz ki uzun yıllar boyunca “sohbet”lere de katılmış…

Birol Erdem, Sadullah Ergin’in Adalet Bakanı olduğu dönemde önce Ahmet Kahraman’ın yerine Adalet Bakanlığı Müsteşarı olmuştu. Bekir Bozdağ göreve geldiğinde, Erdem’i görevden almıştı. Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğunda ise Erdem’i Başbakanlığa aldırmıştı.