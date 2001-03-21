FETO'cu araştırma şirketi sahibi gözaltına alındı

Anket şirketi Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sancar gözaltına alındı. Haberi Özer Sancar'ın resmi Twitter hesabından ailesi duyurdu.

Özer Sancar'ın ailesi, Twitter hesabından 'Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz. (Ailesi)' mesajını paylaştı.

