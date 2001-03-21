FETO'cu araştırma şirketi sahibi gözaltına alındı

3.6.2017 - 22:14

Anket şirketi Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sancar gözaltına alındı. Haberi Özer Sancar'ın resmi Twitter hesabından ailesi duyurdu.

Özer Sancar'ın ailesi, Twitter hesabından 'Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz. (Ailesi)' mesajını paylaştı.
 

Follow
Ozer Sencar @ozersencar1

Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz

 

 
 6767 likes

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret