FETO'cu Hakan Şükür'ü kurtaran Aydın Doğan'ın muhabiri çıktı

Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı'dan FETÖ propagandası

Galatasaray'ın bugün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı, hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçladı...

Galatasaray'ın dün düzenlenen mali genel kurulu skandal anlara sahne oldu. Aydın Doğan'ın muhabiri Kadir Çetinçalı ve ekibinin desteğiyle FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesi engellendi.



FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKIP DEVLETİ SUÇLADI

FETÖ'cü oldukları bilinen isimlerin ihraçlarının oylamasına geçilmeden önce konuşma yapan Çetinçalı açık açık FETÖ propagandası yaptı. Çetinçalı "Hakan Şükür bu kulübün efsanesidir. Bu ülkeye hizmet etmiştir." dedi ve devleti suçladı. DHA muhabiri Çetinçalı'nın ifadelerine bir grup tepki gösterirken bir grupta alkışla destek oldu.







FETÖ'CÜ MUMAY'DAN DESTEK!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün tetikçisi Bülent Mumay, Kadir Çetinçalı'ya destek veren bir tweet paylaştı. Mumay, "Bir Fenerbahçeli olarak @kadircetincali'nin Galatasaray genel kurulunda yaptığı konuşmayı alkışlıyorum! Helal olsun" diye yazdı. Mumay, Pensilvanya tarafından Doğan medyasına yerleştirilen bir isimdi. Aydın Doğan özel korumasında olan Mumay, Hürriyet Dijital Medya Grup Koordinatörü olarak atanmıştı. 1 Kasım seçimleri öncesinde gelen talimatlarla Hürriyet'te açıkça FETÖ ve PKK propagandası yapıyordu. Seçimlerden AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle ise çark eden Aydın Doğan Mumay'ın işine son vermişti.