FETÖ'cü kadın, tutuklu eşini ziyarete gidince yakalandı

22.3.2017 - 15:04

FETÖ'ye yönelik soruşturmada aranan 26 yaşındaki L.K. adlı kadın, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.

Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda FETÖ/PDY suçundan tutuklu 25 yaşındaki M.F.K.'nın ziyaretine gelen eşi L.K.'nın yapılan kimlik sorgusunda Hatay 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.

HATAY'A GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan L.K., Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alınan L.K., Hatay'a gönderildi.

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