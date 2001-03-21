FETÖ'cü kadın, tutuklu eşini ziyarete gidince yakalandı

FETÖ'ye yönelik soruşturmada aranan 26 yaşındaki L.K. adlı kadın, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.
Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda FETÖ/PDY suçundan tutuklu 25 yaşındaki M.F.K.'nın ziyaretine gelen eşi L.K.'nın yapılan kimlik sorgusunda Hatay 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.
HATAY'A GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan L.K., Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Burada ifadesi alınan L.K., Hatay'a gönderildi.