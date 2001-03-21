FETO'cu Zekeriya ÖZ'ün tecavüzcü PKK'lıyla ilişkisi ortaya çıktı

27.5.2017 - 13:34

PKK ile FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz arasındaki kirli ilişki, istihbarat birimleri tarafından kanıtlandı. PKK'nın yöneticilerinden "Evindar Ararat" kod adlı Belgüzar Dumlu, 3 kadın militana tecavüz eden kardeşi "Serhat" kod adlı Bülent Dumlu'yu sürgünden kurtardı. Ancak Bülent Dumlu'nun 15 yılda bir çok olaya karışması üzerine ablası sahte pasaportla kardeşini 30 Kasım 2008'de Türkiye'ye yolladı.

Dumlu, 1 Aralık'ta o dönem Ergenekon soruşturmasını yürüten firari savcı Zekeriya Öz'ün talimatı üzerine FETÖ'cü polislerce sorgulandı. Dumlu da Öz'ün yönlendirmesiyle alınan ifadesinde, Ergenekon davasında yargılanan bazı komutanları PKK ile ilişkilendiren 37 sayfalık bir ifade verdi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 4 askerin şehit edilmesi dahil 8 ayrı saldırıya katılan Bülent Dumlu, buna rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılıp serbest bırakıldı.

2012'de Zekeriya Öz'ün talimatıyla gerçek pasaport ve kimlik çıkartılan Dumlu, elini kolunu sallayarak Srilanka'ya gitti. Dumlu'nun dosyasını raftan indiren istihbarat birimleri, teröristi serbest bırakan Hâkim Ali Girgin'in 15 Temmuz sonrası tutuklandığı belirlendi.

İstihbarat birimleri Zekeriya Öz'ün, 'patates' hatlarla PKK yöneticileriyle görüştüğünü, Belgüzar Dumlu'nun da bu yolla Öz'den kardeşinin serbest kalması garantisi aldığını değerlendiriyor.

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