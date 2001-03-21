FETO'cuları aklayan Galatasaraylılar şimdi yandı

27.3.2017 - 00:02

Galatasaray divan kurulu üyeleri hakkında suç duyurusu

TAY-DER üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu üyeleri hakkında, ''terör örgütüne yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu üyeleri hakkında, ''terör örgütüne yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, İzmir Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesi talebinin genel kurulca reddedildiğini, daha sonra yapılan açıklamada iki futbolcunun aidatlarını ödemedikleri gerekçesiyle ihraç edildiğini hatırlattı.

Genel Kurul üyelerinin Hakan Şükür ve Arif Erdem'in terör örgütü bağlantısı nedeniyle ihracının istenmesini kulak arkası ettiğini savunan Gömük, bu durumun terör örgütü faaliyetlerini kolaylaştırdığını, ilgili kanun maddesine muhalefet anlamına geldiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün 25.03.2017 tarihli yıllık olağan genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkındaki karar sebebiyle bir kısım divan üyelerince örgüte yardım etmek ve örgüt propagandası yapmak suçlarıyla ilgili olarak tespit edilecek olan şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz."

Gömük ve dernek üyeleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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