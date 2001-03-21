FETO ile mücadeleye damat darbesi

Fetullahçı terör örgütü, 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminin ardından hukuk önünde hesap vermesi gerekirken, yürütülen FETÖ davaları Fetullahçı terör örgütünün yeni sabotajlarıyla şehitlerin ruhlarının incitildiği, şehit yakınlarının vicdanlarının kanatıldığı bir sürece çevrilmeye çalışılıyor.

FETÖ’nün patronlar kulübü TUSKON davasında tutuklu iken tartışmalı ve şaibeli bir hastalık raporu ile serbest bırakılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ardından, yeni bir FETÖ’cü damat skandalı daha yaşandı. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın FETÖ’cü damadı Ekrem Yeter, 3 gün içinde gözaltına alınıp, tuuklanıp, serbest bırakıldı. Sanki tutuklanması bir tezgahmış gibi FETÖ davalarının sulandırılması ve akamete uğraması için geniş kapsamlı çevrelerce algı operasyonuna malzeme edildi.

Bakın CHP ve kriptolar nasıl algı operasyonu yürüttü:

FETÖ’cü damatların salıverilmesi üzerinden başta FETÖ, CHP, muhalif çevreler ve kriptolar yoğun bir mesai harcıyorlar. Tam da tahliyeler FETÖ’ye yarasın diye, “Gazeteciler içerde damatlar dışarda”, “Kadri Gürsel, Ali Bulaç, Ahmet Şık’ın suçu ne” konulu algı operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Katilleri FETÖ olan şehit yakınları ise kalpleri kırık, olan biteni anlamaya çalışıyor. Damatlara tahliye ile FETÖ mücadelesi sulandırılıp bitirilmek isteniyor.

Asıl operasyon ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yürütülüyor. Skandal tahliyelerin faturası Erdoğan’a kesilerek FETÖ’cü darbe ile yapılamayan bu çirkin algı operasyonuyla yürütülmek isteniyor. Amaç her şartta Erdoğan’a zarar vermek. FETÖ ile mücadelede “damatlar kayrılıyor, bunun da arkasında Erdoğan var” yalanıyla hem Erdoğan’a inanç zayıflatılmak isteniyor, hem de FETÖ ile mücadele azminin kırılması amaçlanıyor.

Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in 3 gün içinde tahliye edilmesi ise başlıbaşına bir operasyon olarak değerlendiriliyor. FETÖ tartışmalı hukuk kararlarıyla FETÖ ile mücadeleyi kendine has alçakça ve sinsi yöntemleriyle bitirmek istiyor. “Madem serbest bırakacaktınız niye tutukladınız” sorusunun tek yanıtı, FETÖ’ye yarayan bir operasyon olmasından başka bir ihtimali akla getirmiyor.

Damatları bahane edip içerdeki FETÖ’cülere özgürlük isteyenler de zaten bu operasyonun parçası.

Ama FETÖ davaları asıl yarayı şehit yakınlarının ve gazilerin inançlarını sarsarak alıyor.

FETÖ ile mücadelede artık kirli mizaha konu olmuş” damat kriteri” gibi saçmalıkları doğuran hukuk da bunun hesabını vermelidir.

249 şehit vermiş ve yüzyılın işgal girişimine direnmiş bu millet “artık yeter” diyor. Milletin sabrını fazla zorlamayın. Çünkü bu öfke herkesi boğar.

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