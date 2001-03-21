FETO'nun darbeci generalleri birbirine girdi

Genelkurmay Çatı Davası’nın 5’inci duruşması dün yapıldı. Bir dönemin kudretli generalleri birbirlerine düşmeye başladı. Darbeci Korgeneral İlhan Talu ise Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ü suçladı: Emirlerin altında onun adını görünce kalkışmanın FETÖ’cü yapı tarafından düzenlendiğini anladım....

Ankara'da dün yine güvenlik önlemleri alındı. Çünkü Sincan'da Genelkurmay Çatı Davası vardı. Aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıktı. İddianamede "tutuklamaları öğrenince darbeyi öne çeken kişi" olarak geçen dönemin Genelkurmay Personel eski Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun sorgusu yapıldı. Talu kalkışmanın FETÖ tarafından yapıldığını anlattı. Genelkurmay Personel Daire eski Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'e ilişkin ilginç bilgiler paylaştı. Talu, sürekli kendini aklamaya çalışarak darbe emirlerinin altında imzası bulunan Mehmet Partigöç'ü suçladı. "Emirlerin altında onun adını görünce kalkışmanın FETÖ'cü yapı tarafından yapıldığını anladım" ifadesini kullandı. Partigöç'ün FETÖ ile ilişkili olduğunun MİT ve Emniyet'ten gelen "hassas kaynak araştırma raporları"ndan da anlaşıldığını belirterek 15 Temmuz akşamına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



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"Darbeden tutuklanan İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, beni o akşam 23:00'da aradı. Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve İkinci Başkan'a ulaşamadığını söyledi. Kendisine, Albay Cemil Turhan ve Tuğgeneral Mehmet Partigöç imzalı emirler geldiğini söyledi. Ben de ilk defa darbecilerin emirler yayınlandığından o zaman haberdar oldum. Partigöç hakkında Paralel Devlet Yapılanması kaydı olduğunu bildiğim için bu kalkışmanın FETÖ'cü bir kalkışma olduğunu düşündüm."



BİLGİLER SAĞLIKLI DEĞİLDİ

Talu, Adem Huduti'nin görevden alındıktan sonra yerine atanan dönemin 7'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Halil İbrahim Yılmaz'ın bu göreve getirilmesi emrinin de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından verildiğini açıkladı. Kendisinin sadece buna ilişkin yazılı mesaj çektiğini anlattı. Sürekli olarak kendini aklamaya çalışan Talu ifadesinde, FETÖ'nün TSK içine nasıl sızdığına ilişkin değerlendirmeler yaptı. 2015 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da terfi ettirilen birçok ismin daha sonra darbe girişimine katıldığını belirtip şu ifadeleri kullandı: "2015 şurasında Paralel Devlet Yapılanması kaydı olan ve terfi ettirilenlerin büyük çoğunluğunun darbeye iştirakten tutuklanmış olması, FETÖ'cü personelin kendini çok iyi kamufle ettiğini göstermektedir. MİT ve Emniyet'ten gelen bilgilerin sağlıklı olmadığını göstermektedir."

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