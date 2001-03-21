FETÖ'nün Eski Sivas İstihbarat Şube Müdürü yakalandı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'usulsüz dinleme' davasında hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbarat şube müdürü Kayseri'de yakalandı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden "usulsüz dinleme" davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari Sivas eski İstihbarat Şube Müdürü F.A, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Kayseri'de yakalandı.
Sivas'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uğur Yiğit