FETÖ'nün generallerden sorumlu imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hava kuvvetleri yapılanmasında muharip hava kuvveti ve hava füze savunma kuvveti komutanlığında görevli albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddia edilen İbrahim Yakut Eskişehir'de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında FETÖ’nün hava kuvvetleri yapılanmasında muharip hava kuvveti ve hava füze savunma kuvveti komutanlığında görevli albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddia edilen İbrahim Yakut hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir'de düzenlediği operasyonda İbrahim Yakut'u gözaltına aldı.

Kanun hükmünde kararname ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ndeki görevinden açığa alındığı öğrenilen Yakut, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek.

Tugay Saday