FETO'nun hava generallerinden sorumlu imamı yakalandı

31.3.2017 - 21:32

Fethullahçı Terör Örgütü'nün hava kuvvetleri yapılanmasında Eskişehir muharip hava kuvvetleri komutanlığından albay ve generallerden sorumlu imamı olduğu iddia edilen İbrahim Yakut gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nde Hava Kuvvetleri yapılanması kapsamında Eskişehir muharip hava kuvvetleri komutanlığında albay ve generallerden sorumlu imam olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim Yakut hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve KHK ile açığa alındığı öğrenilen Yakut Eskişehir'de gözaltına alındı.

9 Mart'ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Eskişehir emniyetince alınıp serbest bırakıldığı öğrenilen şüphelinin evinde hava kuvvetlerine dair broveler, şiltler ve microsd kartlar ele geçirildi.

Şahsın darbe girişiminden sonra da aktif olduğu bilgisi edinildi.

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