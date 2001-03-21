FETÖ’nün 'mahrem imamları' tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının ’mahrem imamları’ oldukları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının "mahrem imamları" oldukları iddia edilen ve öğretmen oldukları tespit edilen Nihat B, Mehmet U. ve İsa K., Samsun İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Şahin Binici