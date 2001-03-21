FETO'nun tetikçisi Emre Uslu dilenmeye başladı

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, örgüt propagandası yaptığı haber sitesi için bağış bölümü oluşturdu. Örgüt mensuplarına ‘bağış’ çağrısı yapan Uslu, uluslararası online para transfer hesabı PayPal’ı kullanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emniyet imamlarından olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan firari FETÖ’cü Emre Uslu, Yeni Yön adlı haber sitesi üzerinden örgüt propagandası yapmaya devam ediyor. Son günlerde ‘FETÖ’cü değil analistim’ taktiğine sığınmaya kalkışan Uslu’nun yazılarının yer aldığı Yeni Yön adlı site için bir de bağış kısmı bulunuyor.

Referandum sürecini manipüle etmeye çalışan ve FETÖ gerçeklerini çarpıtarak savunan yayın organı, yoğun bir şekilde provokatif içerikleri servis ediyor. Uslu’nun başında bulunduğu FETÖ’nün yayın organı olan Yeni Yön için örgüt yandaşları yoğun bir PR çalışması yürütüyor.



Bağış için kampanya başlattı

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, resmi Twitter hesabı üzerinden bağış çağrısında bulundu. Uslu, “Yeni Yön’ün yayınlarını beğeniyor gelişerek devamını istiyorsanız şu linki ziyaret edip bize destek olur musunuz?” ifadeleriyle takipçilerinden bağış istedi.

Yeni himmet kaynağı

Uluslararası online para transferi hesabı olan PayPal’ı kullanan FETÖ yayın organı, FETÖ mensupları için soruşturmalar kapsamında kapanan finans kuruluşları için yeni bir girişim oldu. Bağış bölümünden örgüte himmet vermek isteyen FETÖ’cüler para gönderebiliyor.

Kullanıcılar, Emrullah Uslu adlı kişiye uygulama üzerinden dolarla bağışta bulunabiliyor.

Türkiye’de özellikle teknoloji alanında oldukça sık kullanılan Paypal, geçtiğimiz aylarda BDDK tarafından alınan kararları kabul etmedi için Türkiye piyasasından çekildiğini açıklamıştı.