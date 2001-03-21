FETÖ'nun ünlü isimleri Çapkın ve Mutlu'yu yıkan cezalar

FETÖ/PDY’nin mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan özel büroca hazırlanan iddianamede 15 şüpheli yer alıyor. Aralarında İstanbul'un eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Çapkın için yakalama kararı istendi.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. Aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan iddianame 309 sayfalık iddianame, Başsavcıvekili Önder Yaman tarfından onaylanarak 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 şüpheli hakkında "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Ayrıca şüpheliler Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Şahin, Abdülkadir Demir, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Osman Tunç ve Yusuf Yavaşcan hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

ÇAPKIN İÇİN YAKALAMA TALEBİ

İddianamede, tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Şüphelilerden eski Bağcılar Kaymakamı Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın Bylock kullandığı tespitine yer verildi.

İddianamedeki şüpheliler:

1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal

2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır

3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin

4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan

5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat

6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir

7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın

8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı

10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan

11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır

12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç

13-Eski Mülkiye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt

14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan

15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir