FETO rüşveti alan polisleri polisler bastı

İş adamına FETÖ şantajı... Polisler 500 bin doları alırken suçüstü..

Ankara'da sivil ekiplerde görevli polis memurları A.D. ve R.M., “FETÖ” tehdidiyle bir iş adamından 1 milyon dolar istedi. İş adamının başvurusu üzerine Organize Suçlar polisi çalışma başlattı. Adım adım takip edilen 2 polis, iş adamından 500 bin dolar alırken suçüstü yakalandı.

İŞ ADAMINA FETÖ ŞANTAJI

Ankara’da inşaat şirketi sahibi Ş.K. ve M.K.’ye giden Ankara Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerden görevli polis memurları A.D. ve R.M., “FETÖ ile bağlantınız var, 1 milyon dolar verirseniz bu olayı çözeriz. Bu son şansınız, yoksa bizi bir daha bulamazsınız” diyerek şantaj yaptı. İş adamları, polise giderek durumu anlattı. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı, şantaj yapan 2 polis takibe alındı.

500 BİN DOLAR ALIRKEN SUÇÜSTÜ

Gizlilik içinde yürütülen operasyonda, iş adamları şantaj yapan 2 polise parayı vereceklerini söyleyerek Çukurambar’da bir kafe-restaurantı buluşma yeri olarak belirledi. Organize polisi, önceden belirlenen mekana giderek müşteri gibi masalarda oturdu. İş adamları, şantaj yapan polislere daha önce seri numarası alınan 500 bin dolar verdiği sırada operasyon başlatıldı.

2 POLİS TUTUKLANDI

Müşteri gibi mekanda bekleyen Organize polisi, şantaj yapan 2 polisi kıskıvrak gözaltına aldı. Gözaltına alınan polis memurları A.D. ve R.M., emniyette götürüldü. Buradaki sorguların ardından adliyeye çıkarılan polis memurları A.D. ve R.M. tutuklandı.