FETÖ sanıklarına 6 y ılhapis cezası

30.5.2017 - 12:25

FETÖ sanıklarına hapis cezası

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan iki sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar eski öğretmenler Ahmet Kaya ve Onur Dağaşan ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullanmadıklarını savunan sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını iddia ederek, beraatlerini istedi.

Savcı mütalaasında, sanıkların 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u örgütün emir ve talimatları doğrultusunda kullandığını ve böylece örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunu, Bank Asya'da bulunan hesap hareketliliğinin örgütün emir ve talimatları doğrultusunda olduğunu ve örgütle iltisaklı sendikaya üye olduklarını belirterek, ''silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından Kaya ve Dağaşan'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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