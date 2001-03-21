Samsun'da kovandan firar eden arılar sokağı istila etti.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak, öğlen saatlerinde arı istilasına uğradı. Kovanlarından firar ederek burada bulunan 2 binaya oğul atan kraliçe arı ve 10 binlerce bal arısı sokakta uçuşmaya başladı.

Havada uçuşan hayvanları önce sinek zanneden esnaf ve kalabalık, uçuşan hayvanların arı olduğunu anlayınca panik yaşadı. Sokağı kullanan vatandaşlar, arıların bulunduğu bölgeden geçmeye korkarken, yollarına başka sokaklardan devam ettiler.

Mahalle esnaflarından elektrikçi Şerafettin Akoğlu, uçuşan arıları görünce demir boru ve malayı birbirine çarparak ses çıkarmaya başladı. Bilinçsiz bir şekilde uçuşan arılar, çıkartılan teneke sesinin etkisiyle bir yere toplandı. Arıları bir yere konuşlandıran mahalle esnafı, daha sonrasında da arıcı olan kardeşini aradı.



Arıları almak için gelen arıcı Kazım Akoğlu, bir koliye şekerli su ve şeker dökerek arıların bulunduğu yere merdiven ile çıktı. Kraliçe arıyı koliye alan Akoğlu, daha sonrasında arıların saldırısına uğrayınca merdivenden inerek koliyi yere bıraktı ve arıların koliye girmesini bekledi.

Karton kolideki kraliçe arının yanına giren arılar, daha sonrasında çağrılar başka bir arıcı tarafından koruyucu elbiseler eşliğinde arı kovanına aktarıldı.



Olayı anlatan mahalle sakinleri, arılar yüzünden sokaktan rahat geçemediklerini söylediler. Arıları kovana aktaran Şerafettin ve Kazım Akoğlu ise küçüklükten beri arılarla uğraştıklarını, oğul atan arıları bir yere topladıktan sonra kovana aktardıklarını söylediler.

İstilacı arılar, kovana aktarıldıktan sonra arıcılar tarafından sokaktan uzaklaştırıldı.

Erdi Demür

