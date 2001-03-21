Firari FETÖ'cüden Başbakan Yıldırım'a alçak tehdit

FETÖ'nün tetikçisi, firari Emre Uslu, sosyal medyadan Başbakan Binali Yıldırım'ı tehdit ederek, trafik kazasında hayatını kaybeden savcıyı hatırlattı.

ABD'ye kaçan FETÖ'nün tetikçisi, firari Emre Uslu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Başbakan Binali Yıldırım'a ölüm tehdidinde bulundu.

FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı dile getirirken "FETÖ'nün kökünü temizleyene kadar bize durmak yok" ifadelerini kullanan Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sözlerini paylaşan Emre Uslu, "Denizli savcısı da 'sinek gibi ezene kadar durmak yok' diyordu. Bir kamyonun altında sinek gibi ezildi. Büyük konuşmayacaksın. Kader var." şeklinde tehditler savurdu.