Flaş.. Tahliye edilen FETO'cular gözaltına alındı

FETÖ'den tahliye edilen 21 kişi tekrar gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün medya yapılanması davasında tahliyelerine karar verilen, aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da olduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

8 tanığın tahliye kararına itiraz

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısı, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

8 tanığın tahliye kararına itiraz kabul edildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik dava kapsamında, duruşma savcısının, aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itirazını kabul etti.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Bugün haklarında tahliye kararı verilen FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik skandal kararın ardından Silivri Cezaevi'nden ayrılmak üzere olan sanıklar hakkında yeniden çıkartılan gözaltı kararının ardından 21 kişi yeniden gözaltına alındı