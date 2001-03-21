Fransız Bakan Erdoğan'ı şaşırttı

25.5.2017 - 16:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Brüksel'de Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa'nın yeni lideri Emmanuel Macron'la ilk kez bir araya geldi.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile tanıştırdı. Erdoğan Fransız Bakan'la tanıştığında şaşkınlığını gizleyemedi. Erdoğan, "Silahlı kuvvetlerin başına bir bayanın gelmesi enteresan" ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geldi.

 

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